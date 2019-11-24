القزيري: تقنية جديدة في قناة ليبيا الرياضية قريبا

مدير قناة ليبيا الرياضية طارق القزيري. (أرشيفية : إنترنت)

قال مدير قناة ليبيا الرياضية، طارق القزيري، إن القناة ستبدأ العمل باستخدام الهواتف النقالة بدلا من الكاميرات قريبًا، بحيث يكون المراسل بنفس التقنية بمجرد فتح هاتفه المحمول بتقنية حديثة.

وأكد القزيري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن إدارة القناة تهدف لتقديم محتوى برامجي بعد الاكتمال من الصيانة القائمة حاليا في المبنى، وكذلك تقديم هوية بصرية جديدة.

وأوضح أن القناة ستعتمد على البث عبر الإنترنت بديلا عن الوسائل التقليدية في النقل لتقليص فرق العمل وسهولة التحرك وضمان جودة صورة وصوت عالية بتكاليف لاتتجاوز 5 % من الإمكانيات السابقة.