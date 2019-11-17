294 مشاركًا في بطولة أفريقيا للرماية

أبطال ليبيا في بطولة أفريقيا للرماية (إنترنت)

تحتضن الجزائر بداية من اليوم الأحد، بطولة أفريقيا للرماية بالمسدس السرية، والمسدس 10 متر، والخرطوش، وتستمر منافسات البطولة حتى 25 نوفمبر الجاري.

ويشارك في البطولة 294 راميًا من دول ليبيا والجزائر والغابون ومصر وغانا وجنوب أفريقيا والكونغو وموريتانيا ونيجيريا والسيشل والسنغال والسودان وتونس.

ويمثل ليبيا في هذا المحفل الأفريقي الرماة إبراهيم المديهين وفتحي ابوكاره ووليد عقوف وموسي الطباس، والمدربان خليفة زقلام وعلي حقاف، والحكم الدولي عبدالرزاق القانقا.

وكان رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، قال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الهدف من المشاركة الليبية في البطولة هي الحصول على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأن الرماة الليبيين سجلوا في معسكرهم الأخير أرقاما جيدة أفضلها 571 نقطة.