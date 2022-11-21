الآلاف يشيعون قتلى ضحايا الغارات التركية في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

شيع الآلاف الإثنين 11 شخصاً، قتلوا جراء الغارات التركية التي استهدفت ليل السبت الأحد، مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس».

وبعدما شنّت طائراتها الحربية فجر الأحد، عشرات الضربات الجوية ضد المقاتلين الأكراد في سورية والعراق، أعلنت أنقرة ليلاً أن عمليتها العسكرية الجوية، التي أطلقت عليها «المخلب-السيف»، اتسمت بـ«بالنجاح»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي سورية، أسفرت الضربات عن مقتل 35 شخصاً، غالبيتهم مسلحون، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أعلن المقاتلون الأكراد عن مقتل عشرة مدنيين، وقد استهدف القصف مناطق حدودية تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، وخصوصاً مدينتي كوباني (شمال) والمالكية (شمال شرق).

وفي مدينة المالكية، شيع آلاف الأشخاص، الذين توافدوا من قرى ومدن عدة، 11 قتيلاً سقطوا في الغارات التي دمرت محطة كهرباء، وبينهم مراسل وكالة هاوار التابعة للإدارة الذاتية الكردية، وفق مراسل «فرانس برس».

وخلال التشييع، لفت الجثامين بالعلم الكردي الأحمر والأصفر والأخضر، ووضعت صور القتلى عليها، وعلت هتافات المشيعين «الشهداء لا يموتون»، و«روج أفا (غرب كردستان) ستبقى»، كما وضعت عائلة الصحفي عصام عبدالله كاميرته على نعشه.

وقال شعبان (58 عاماً) خلال التشييع «نناشد العالم وكل من ينادي بحقوق الإنسان والدول الكبرى»، لوقف الهجمات التركية التي «تستهدفنا بالطائرات والمسيرات»، مضيفة «لكنها لن تستطيع كسر إرادتنا».

اعتداء بعبوة ناسفة في إسطنبول

وفيما أعلنت قوات سورية الديموقراطية، مقتل أحد مقاتليها و11 مدنياً و15 عنصراً من قوات النظام السوري، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 35 شخصاً هم 18 من أفراد قوات سورية الديموقراطية، وقوات الأمن الكردية ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لها، فضلاً عن 12 من قوات النظام.

وأطلقت تركيا عمليتها العسكرية الجوية المحدودة، بعد أسبوع على اعتداء بعبوة ناسفة في إسطنبول، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، واتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سورية بالوقوف خلفه، ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما بالاعتداء.

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والإثنين، استهدفت قذائف صاروخية الأراضي التركية موقعة ثلاثة قتلى في بلدة قارقامش الحدودية، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف.

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً ضدها منذ عقود وينشط في العراق، منظمة «إرهابية»، وترى في وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً له في سورية.

وفي وقت سابق من العام الحالي، هدّدت أنقرة بشن هجوم جديد في سورية بعد ثلاث عمليات عسكرية نفذتها منذ 2016 في المناطق التي ينتشر فيها المقاتلون الأكراد في البلد المجاور.