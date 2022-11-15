زيلينسكي: روسيا تستهدف تدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن روسيا لن تحقق هدفها بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وذلك بعد استهداف بلاده بوابل من الصواريخ الروسية.

وأوضح الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «ما يريده العدو واضح. لن يحقّق هدفه»، مضيفًا أن الجيش الروسي «أطلق 85 صاروخًا الثلاثاء بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة»، وفقا لوكالة «فرانس برس»

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، إطلاق روسيا نحو 100 صاروخ على أوكرانيا، أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة.