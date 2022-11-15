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واشنطن تندد بالهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 07:27 مساء
واشنطن تندد بالهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا
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دانت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الضربات الروسية العديدة على مناطق أوكرانية، واعتبرت أنها «تعمّق مخاوف» دول مجموعة العشرين المجتمعة في إندونيسيا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان قوله في بيان إن «الضربات الروسية تعمّق المخاوف في مجموعة العشرين بشأن التأثير المزعزع للاستقرار لحرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».

- روسيا تطلق أكثر من 100 صاروخ على أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، إطلاق روسيا نحو 100 صاروخ على أوكرانيا، أصابت عددًا من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة.

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