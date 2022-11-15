روسيا تطلق أكثر من 100 صاروخ على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت روسيا نحو 100 صاروخ على أوكرانيا، الثلاثاء، أصابت عددًا من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة، وفق ما أكد متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني.

ونقلت وكالة «فرانس برس» تصريحات يوري إيغنات للتلفزيون الأوكراني قال فيها: «أُطلق نحو 100 صاروخ من بحر قزوين، منطقة روستوف (الروسية)»، وأيضًا من البحر الأسود، موضحًا أنه «في هذه المرحلة لم يسجل بعد استخدام مسيَّرات هجومية».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس بلدية كييف إصابة مبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية بصواريخ، عقب تقارير عن دوي صفارات الإنذار في كل مناطق أوكرانيا.