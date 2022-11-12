وزير الخارجية الأوكراني: «الحرب مستمرة» بعد تحرير خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، أن «الحرب مستمرة»، وذلك بعد نجاح بلاده، الجمعة، في استعادة مدينة خيرسون (جنوب) من الجيش الروسي.

وخلال لقاء ثنائي على هامش قمة آسيان في كمبوديا، قال كوليبا لرئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي: «لكنّ الحرب مستمرة. أفهم أن الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، بالتأكيد نحن من يريد ذلك أكثر من أي طرف آخر»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم الجمعة، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على موقع «تلغرام» إن «خيرسون أصبحت لنا» بعدما أعلنت روسيا الانتهاء من سحب قواتها من هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد.

وأضاف: «شعبنا، لنا خيرسون»، إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة، حسب وكالة «فرانس برس».

انسحاب 30 ألف جندي روسي

قبل ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من خيرسون، تاركين الضفة اليمنى لنهر دنيبرو للانتشار على ضفته اليسرى.

وأشارت الوزارة إلى أن حوالي خمسة آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية انسحبت من الضفة الغربية لنهر دنيبرو؛ فيما اعتبر الكرملين أن خيرسون بأكملها وعاصمتها، ينتميان إلى روسيا التي أعلنت ضم المدينة في سبتمبر الماضي.