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19 أجنبيا بين قتلى التدافع في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 09:41 صباحا
19 أجنبيا بين قتلى التدافع في كوريا الجنوبية
إجلاء القتلى والمصابين في حادث التدافع في سيول. (الإنترنت)
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أعلن رجال الإطفاء أن 19 أجنبيا كانوا بين قتلى التدافع الذي حصل ليل السبت خلال حفل لعيد هالوين في وسط سيول، من دون أن يحددوا جنسياتهم.

وقال المصدر نفسه، إن عدد ضحايا التدافع ارتفع إلى 151 قتيلا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء السبت أن العشرات أُصيبوا في تدافع وقع في سول خلال تدفق حشد ضخم  في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش).

وأكد ناطق باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.  


ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة، حيث كان يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس. ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه. 

الرئيس الكوري: مأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن أسفه «لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث»، واعدًا بأنّ حكومته ستُجري تحقيقًا «صارمًا» لتحديد أسباب المأساة، وهي من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبيّة.

وفي خطاب متلفز وجّهه إلى الأمّة، قال الرئيس الذي توجّه إلى مكان المأساة صباح الأحد مرتديًا زيّ الإسعاف الأخضر "قلبي مُثقل ويصعب عليّ احتواء حزني"، معلنًا الحداد الوطني.

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