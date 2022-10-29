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شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 120 قتيلا ومئة مصاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 08:32 مساء
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 120 قتيلا ومئة مصاب
حادث التدافع في كوريا الجنوبية (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة التدافع الذي حصل في وسط سيول السبت خلال احتفالات عيد هالوين إلى 120 قتيلا على الأقل ومئة جريح، وفق ما أفادت السلطات.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء شوي سونغ بوم للصحفيين في مكان الحادث «حتى الساعة 2,30 فجرا (بالتوقيت المحلي) قضى 120 شخصا وأصيب مئة»، بحسب «فرانس برس».

أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن العشرات أصيبوا في تدافع وقع في سول خلال تدفق حشد ضخم  في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش).

وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات هالوين. وفي كوريا الجنوبية، يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسميا حالة الوفاة.

إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا
وأكد ناطق باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.   ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث كان يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس. ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه. 

وأظهرت صور نشرتها وكالة يونهاب للأنباء أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يقدم عناصر الإنقاذ الاسعافات الأولية لعدد منهم، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.

وبحسب مقطع فيديو صور في المكان، تم تغطية حوالى 20 شخصا ممددا بملاءات وبطانيات، ووضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف. احتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة «كوفيد-19»، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.

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