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البيت الأبيض يرد على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط: سلكت الاتجاه الخاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 05:45 مساء
البيت الأبيض يرد على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط: سلكت الاتجاه الخاطئ
مصافحة بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال البيت الأبيض إن السعودية «يمكن أن تحاول التلاعب او تحويل الانتباه، لكن الوقائع واضحة»، متهما المملكة بسلوك الاتجاه الخاطئ عبر قرار خفض إنتاج النفط، ومشاركتها روسيا قبل اتخاذ هذا القرار.

وأكد الناطق باسم مجلس الامن القومي جون كيربي في رد على بيان للمملكة رفضت فيه الانتقادات الأميركية لقرار تحالف «أوبك بلاس»، أن واشنطن «ستواصل رصد أي اشارة الى موقف (الرياض) على صعيد الرد على العدوان الروسي ضد أوكرانيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

السعودية تدافع عن قرار خفض الإنتاج النفطي
قبل ذلك، أعلنت السعودية رفضها الانتقادات الأميركية لقرار تحالف «أوبك بلاس» خفض إنتاج النفط اعتبارا من نوفمبر المقبل، بعد أن حذّرها الرئيس الأميركي جو بايدن من مواجهة «عواقب» لم يحددها.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلا عن مصدر مسؤول لم تسمه أن «المملكة لا تقبل الاملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسواق البترول»

الرياض: القرار اقتصادي بحت
وفي بيان نقلته وكالة «رويترز»، قالت الخارجية السعودية إن الانتقادات الأميركية «لا تستند إلى الحقائق»، وأوضحت أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر سيكون له تبعات اقتصادية سلبية، مؤكدًا أن القرار اتُخذ لأسباب «اقتصادية بحتة».

وأضاف البيان أن قرار «أوبك بلاس» جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.

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