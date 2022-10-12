بايدن لا يستبعد إمكانية لقاء بوتين خلال قمة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ليست لديه «أي نية» للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا الشهر المقبل، لكن من دون أن يستبعد تماما هذه الإمكانية إذ قال إن «الأمر مرهون» بالظروف.

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أمس الثلاثاء، قال بايدن «أنظر، ليست لدي أي نية للقائه»، مضيفا «لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون» بالظروف، حسب وكالة «فرانس برس».