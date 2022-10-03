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32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 12:25 مساء
32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا
أفراد من الجيش الإندونيسي في ملعب بعد مباراة شهت أعمال شغب في مالانغ, 1 أكتوبر 2022, (أ ف ب)
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قضى 32 طفلًا على الأقلّ في التدافع الذي حصل في ملعب كرة قدم بإندونيسيا ليل السبت الأحد، والذي أدّى إلى مقتل 125 شخصًا، حسبما قال مسؤول في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل لوكالة «فرانس برس» الإثنين.

وقال نهار «أشارت أحدث البيانات التي تلقيناها إلى أن، من بين الـ125 شخصًا الذين قضوا في الحادثة، 32 كانوا من الأطفال، وأصغرهم كان طفلًا يتراوح عمره بين الثلاثة والأربعة أعوام»، وفق وكالة «فرانس برس».

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في وقت سابق من اليوم، حث الوزير الإندونيسي لشؤون الأمن، محمد محفوظ محمودين، على «اتخاذ إجراءات» ضد المسؤولين عن تدافع الجماهير الذي أودى بحياة 125 شخصا على الأقل في ملعب، على هامش مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

ودعا محفوظ في تصريح تلفزيوني، الشرطة الإندونيسية إلى «تحديد هوية مرتكبي الجرائم»، معتبرا أنه «يجب اتخاذ إجراءات ضدهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

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