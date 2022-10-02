127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 127 شخصا على الأقل حتفهم مساء السبت عندما اقتحم مشجعون غاضبون ملعبا لكرة القدم إثر مباراة بملعب كانجوروهان في مالانغ في شرق جاوة بإندونيسيا، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية في بيان «لقي 127 شخصا حتفهم، بينهم اثنان من الشرطة. توفي 34 شخصا داخل الاستاد بينما فارق الباقون الحياة في المستشفى»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

الشرطة الإندونيسية تطلق قنابل غاز مسيل للدموع

وأوضح، خلال تصريح إلى صحفيين، أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم، حدث بعدها تدافع وحالات اختناق.

وأعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة التي أعقبت مباراة بين أريما وبيرسيبايا مورابايا الذي كان متقدما بنتيجة 3 أهداف إلى هدفين؛ وأعلن اتحاد اللعبة عن إجراء تحقيق في الأحداث.

لقطة مثبتة من فيديو تظهر اقتحام مشجعين أرض ملعب كانجوروهان في مالانغ في شرق جاوة بإندونيسيا وإطلاق الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم. (الإنترنت)

لقطة مثبتة من فيديو تظهر اقتحام مشجعين أرض ملعب كانجوروهان في مالانغ في شرق جاوة بإندونيسيا وإطلاق الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم. (الإنترنت)