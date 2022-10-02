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بوركينا فاسو.. رئيس المجلس العسكري المطاح به يستقيل بعد يومين من التوتر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 10:34 مساء
بوركينا فاسو.. رئيس المجلس العسكري المطاح به يستقيل بعد يومين من التوتر
متظاهرون يقفون فوق عربة مدرعة تابعة لبعثة الأمم المتحدة أثناء مظاهرة في واغادوغو. (الإنترنت)
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وافق رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، اللفتنانت كولونيل داميبا الذي كان يرفض حتى الآن إقالته من قبل قائد الانقلاب الشاب الكابتن إبراهيم تراوري، في نهاية المطاف على الاستقالة الأحد بعد يومين من التوتر الشديد تمثل خصوصا في تظاهرات مناهضة لفرنسا.

في واغادوغو، طالب برحيله عشرات المتظاهرين المؤيدين لقائد الانقلاب الجديد إبراهيم تراوري (34 عامًا) الذي أعلن إقالته مساء الجمعة، بحسب «فرانس برس».

في أعقاب وساطة بين المعسكرين تولاها مسؤولون دينيون ومحليون «اقترح الرئيس بول هنري داميبا بنفسه أن يقدم استقالته لتجنب مواجهات ذات تداعيات إنسانية ومادية خطرة»، على ما ذكر بيان أصدره الوسطاء الذين يتمتعون بنفوذ واسع في بوركينا فاسو. ويسود التوتر بوركينا فاسو منذ أعلن عسكريون بقيادة تراوري مساء الجمعة إطاحة داميبا الذي تولى الحكم بدوره عبر انقلاب في يناير.

داميبا لا يعتزم الاستقالة رغم التظاهرات
وسبق أن أعلن داميبا أنه لا يعتزم الاستقالة رغم التظاهرات في واغادوغو التي تطالب منذ يومين برحيله. وكان دعا السبت الانقلابيين الجدد لـ«العودة الى المنطق بهدف تجنب حرب بين الإخوة لا تحتاج إليها بوركينا فاسو في الظروف» الراهنة، في اشارة الى الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد منذ 2015.

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وأورد بيان منفصل الأحد أصدره العسكريون الموالون لتراوري أن الأخير «كلف تصريف الأعمال إلى أن يؤدي اليمين رئيس تختاره القوى الحية للأمة» من دون تحديد أي موعد لذلك.

وفي خطاب ألقاه أمام الأمناء العامين في حوالي ثلاثين وزارة، اعتذر تراوري عن العسكر الذين «أثاروا اضطرابًا في واغادوغو» في الساعات الأخيرة.  وقال «لقد حدث ذلك لأن بعض الأمور لا تسير على نحو  جيد» و«يتعين التحرك بسرعة» لتغيير ذلك لأن «البلد بأكمله في حالة طوارئ».

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