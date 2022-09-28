موسكو تؤكد أن المناطق الأوكرانية المحتلة قامت «بخيار حر لصالح روسيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها موسكو قامت «بخيار حر لصالح روسيا» حين أيدت ضمها عبر «استفتاءات» نددت بها كييف وحلفاؤها الغربيون.

وقالت الخارجية في بيان إن «نتائج هذا الاستفتاء تتحدث عن نفسها: إن سكان دونباس وخيرسون وزابوريجيا لا يريدون العودة إلى حياتهم السابقة وقاموا بخيار واع وحر لصالح روسيا»، بحسب «فرانس برس».

«ألمانيا لن تعترف مطلقا بنتائج» استفتاءات الضم

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي الأربعاء بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن «ألمانيا لن تعترف مطلقا بنتائج» استفتاءات الضم التي نظمتها موسكو في أوكرانيا.

وقال شولتس بحسب بيان للحكومة الألمانية إن «ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وإنسانيا، وكذلك دفاعا عن سيادتها ووحدة أراضيها، ويشمل ذلك تسليمها أسلحة».

- زيلينسكي يغلق باب التفاوض أمام موسكو بعد استفتاءات الانضمام لروسيا

- دونيتسك: 99.23% من المصوتين في الاستفتاء أيدوا الانضمام لروسيا

من جانبها، طالبت الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، بزيادة «كبيرة» في المساعدة العسكرية الغربية لكييف غداة انتهاء استفتاءات نظمتها روسيا في أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

«زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا»

ودعت وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى «زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا لا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير»، وطالبت خصوصا «بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ».

من جهتها، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى روسيا على أن يصادق البرلمان الروسي وفلاديمير بوتين على ضم هذه المناطق في عملية قد تحصل في غضون ساعات أو أيام. وأعلن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين نيتهما التوجه إلى موسكو. وقال فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة الاحتلال الروسي في خيرسون في جنوب أوكرانيا إنه سيطلب من الرئيس الورسي إتمام الضم «في أسرع وقت ممكن».