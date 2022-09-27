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زيلينسكي يغلق باب التفاوض أمام موسكو بعد استفتاءات الانضمام لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 11:12 مساء
زيلينسكي يغلق باب التفاوض أمام موسكو بعد استفتاءات الانضمام لروسيا
زيلينسكي يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة من كييف مباشرة عبر الفيديو، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (تويتر)
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مداخلة في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، أنه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد الاستفتاءات التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وقال زيلينسكي، في مداخلة مسجّلة بثّت عبر الفيديو خلال الجلسة، إنّ «اعتراف روسيا بـ(الاستفتاءات الزائفة) على أنها (طبيعية)، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبّقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية، كل هذا يعني أنّه لا يتعيّن علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي».

- أول تعليق أممي بعد النتائج الأولية للاستفتاء في أوكرانيا

وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو كليًا أو جزئيًا أن نتائج الاستفتاءات لضمّ هذه المناطق تظهر فوز الـ«نعم» بحسب نتائج أولية، وفق ما أفادت وكالات روسية الثلاثاء.

وأفادت وكالات «ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس» للأنباء الروسية أن السلطات الموالية لموسكو في كل من المناطق الأوكرانية الأربع أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات.

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