دونيتسك: 99.23% من المصوتين في الاستفتاء أيدوا الانضمام لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، مساء الثلاثاء، فوز مؤيدي الانضمام لروسيا في الاستفتاء الذي نظمته واعتبرته كييف وحلفاؤها الغربيون زائفاً.

وقالت مفوضية الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب ما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، إن 99.23% ممّن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء صوّتوا بنعم، وذلك بعد فرز 100% من الأصوات.

- زيلينسكي يغلق باب التفاوض أمام موسكو بعد استفتاءات الانضمام لروسيا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مداخلة في مجلس الأمن الدولي، أنه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد الاستفتاءات التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وقال زيلينسكي، في مداخلة مسجّلة بثّت عبر الفيديو خلال الجلسة، إنّ «اعتراف روسيا بـ(الاستفتاءات الزائفة) على أنها (طبيعية)، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبّقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية، كل هذا يعني أنّه لا يتعيّن علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي».