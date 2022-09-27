الإعصار إيان يصل إلى غرب كوبا واستعدادات في فلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الإعصار إيان إلى الساحل الغربي لكوبا، حسبما أعلن مركز الأحوال الجوية الكوبي، في حين تستعد ولاية فلوريدا الأميركية لوصوله أيضا.

وقال خبير في الأرصاد الجوية في المركز للتلفزيون الرسمي، «يتواجد الإعصار إيان على الأراضي الكوبية»، مشيرا إلى أن الإعصار ضرب بلدة لا كولوما وهي قرية للصيادين في مقاطعة بينار ديل ريو على الساحل الغربي لكوبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، اليوم الثلاثاء، أن إيان بات الآن من الفئة 3 أي «إعصار شديد القوة». ويعتبر المركز ان الإعصار يصبح «شديد القوة»، أي من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس، عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة.

«جميع شبكات التيار الكهربائي قُطعت»

وأشارت سلطات مقاطعة بينار ديل ريو إلى أن «جميع شبكات التيار الكهربائي قُطعت» احترازيًا، بحسب موقع «كوباديبات».

وبدأت الرياح تُسقط أغصانًا من الأشجار، وتطاير الركام في الشوارع والساحات الخلفية للمنازل بفعل العواصف، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

- استعدادات في كوبا وفلوريدا لاستقبال الإعصار «إيان»

وقال مراسل تلفزيوني «الضوضاء تصم الآذان بسبب الرياح»، فيما أفاد صحفيو وكالة «فرانس برس»، بأن الأمطار المرافقة للإعصار بدأت تنهال على غرب كوبا.

وأعلن الدفاع المدني الكوبي، منذ الإثنين، حالة الإنذار في المقاطعات الست في غرب البلاد وهي بينيار ديل ريو وارتيميسا وهافانا ومايابيكي وسينفويغوس وجزيرة خوبنتود الوقعة على بعد 340 كيلومترا جنوب العاصمة، وتراوح ارتفاع الأمواج بين 5 و7 أمتار، وأجلت السلطات نحو 50 ألف شخص من بينيار ديل ريو.

طوابير لشراء المواد الغذائية

وفي العاصمة البالغ عدد سكانها 2,1 مليون نسمة، تشكلت طوابير طويلة لشراء بعض المواد الغذائية، وأخرج صيادو هافانا مراكبهم من المياه، وتحصنوا في منازلهم فيما راح بعض السكان يعززون المنازل الخشبية.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل «ينبغي الاستفادة من هذه الساعات المتبقية قبل أن يتعقد الوضع. حماية السكان أمر أساسي».

ووضعت جزيرة غراند كايمان التابعة للمملكة المتحدة، في حال إنذار أيضا.

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، قائلا «سيصل إيان فوق جنوب شرق خليج المكسيك الثلاثاء (..) وسيقترب من ساحل فلوريدا الغربي الأربعاء والخميس». فيما أعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء فلوريدا بينما تكثف السلطات الاستعدادات.

الإعصار إيان «سيخلف أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة»

وأعلن المطار الدولي في تامبا، أنه سيعلّق نشاطاته الثلاثاء عند الساعة 17,00 (21,00 بتوقت غرينتش)، فيما حذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، من أن الإعصار إيان «سيخلف أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة وفيضانات مباغتة على طول ساحل خليج فلوريدا»، وطلب من السكان تخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود وتوقع انقطاعات في التيار الكهربائي.

وبدأت مدن عدة في فلوريدا مثل ميامي وفورت لوديردايل وتامبا توزيع أكياس رمل على السكان لمساعدتهم على حماية منازلهم في حال حصول فيضانات.

وأصدرت مناطق مثل هيلرسبورو (غرب)، حيث تامبا وكولير (جنوب غرب) أوامر إخلاء الزامية في المناطق الساحلية الأكثر عرضة.

إعلان الطوارئ في 24 منطقة

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حالة الطوارئ في 24 من أصل 67 منطقة يسمح بتخصيص مساعدات فدرالية لها.

وتخلت وكالة الفضاء الأميركية عن إطلاق صاروخ باتجاه القمر، كان مقررا الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

إجلاء 12 ألف شخص في هندوراس

وفي هندوراس أجلي أكثر من 12 ألف شخص، بعد فيضان الأنهار بسبب الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار إيان على ما أعلن الدفاع المدني الاثنين.

وتضاف هذه الأمطار إلى تلك التي تساقطت في الأسابيع الأخيرة، وتسببت بفيضانات أودت بحياة 13 شخصا.

ويأتي إيان بعد الإعصار فيونا، الذي اجتاح الأسبوع الماضي منطقة الكاريبي، حيث قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وساحل كندا على المحيط الأطلسي حيث وقع قتيلان.