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استعدادات في كوبا وفلوريدا لاستقبال الإعصار «إيان»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 10:55 صباحا
استعدادات في كوبا وفلوريدا لاستقبال الإعصار «إيان»
مواطنون يضعون ألواحا خشبية لحماية نوافذ منزل مع اقتراب الإعصار «إيان» في هافانا عاصمة كوبا، 26 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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وضع غرب كوبا في حالة «تأهب» بانتظار الإعصار «إيان» الذي أستحال، الثلاثاء، «إعصارا شديد القوة» في حين تستعد ولاية فلوريدا الأميركية لوصوله أيضا.

وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الثلاثاء، أن «إيان» بات الآن من الفئة 3 أي «إعصار شديد القوة» مع رياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترا في الساعة. ويعتبر المركز ان الإعصار يصبح «شديد القوة» أي من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن شأن الإعصار في هذه الحالة أن يلحق أضرارا «مدمرة» بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار والتأثير سلبا على توزيع المياه والكهرباء. وأوضح المركز أن الإعصار سيضرب كوبا قريبا، فيما أفاد صحافيو «فرانس برس» بأن الأمطار المرافقة للإعصار بدأت تنهال على غرب كوبا.

كوبا تعلن حالة الإنذار
وأعلن الدفاع المدني الكوبي منذ الإثنين حالة الانذار في المقاطعات الست في غرب البلاد وهي بينيار ديل ريو وارتيميسا وهافانا ومايابيكي وسينفويغوس وجزيرة خوبنتود الوقعة على بعد 344 كيلومترا جنوب العاصمة. وتراوح ارتفاع الأمواج بين خمسة وسبعة أمتار. وأجلت السلطات نحو 50 ألف شخص من بينيار ديل ريو.

في العاصمة البالغ عدد سكانها 2,1 مليون نسمة، تشكلت طوابير طويلة لشراء بعض المواد الغذائية. وأخرج صيادو هافانا مراكبهم من المياه وتحصنوا في منازلهم فيما راح بعض السكان يعزز المنازل الخشبية.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل «ينبغي الاستفادة من هذه الساعات المتبقية قبل أن يتعقد الوضع. حماية السكان أمر أساسي». ووضعت جزيرة غراند كايمان التابعة للمملكة المتحدة في حال انذار أيضا.

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فلوريدا تستعد للإعصار
وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من «إيان» سيصل فوق جنوب شرق خليج المكسيك، الثلاثاء، وسيقترب من ساحل فلوريدا الغربي، الأربعاء والخميس. وأعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء فلوريدا فيما تكثف السلطات الاستعدادات.

وحذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس،  من أن الإعصار «إيان» سيخلف أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة وفيضانات مباغتة على طول ساحل خليج فلوريدا، وطلب من السكان تخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود وتوقع انقطاعات في التيار الكهربائي.

وبدأت مدن عدة في فلوريدا مثل ميامي وفورت لوديردايل وتامبا توزيع أكياس رمل على السكان لمساعدتهم على حماية منازلهم في حال حصول فيضانات. وأصدرت مناطق مثل هيلرسبورو (غرب) حيث تامبا وكولير (جنوب غرب) أوامر إخلاء إلزامية في المناطق الساحلية الأكثر عرضة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حالة الطوارئ في 24 من أصل 67 منطقة يسمح بتخصيص مساعدات فدرالية لها. وتخلت وكالة الفضاء الأميركية عن إطلاق صاروخ باتجاه القمر كان مقررا الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

في هندوراس أجلي أكثر من 12 ألف شخص بعد فيضان أنهر بسبب الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار «إيان» على ما أعلن الدفاع المدني، الإثنين. وتضاف هذه الأمطار إلى تلك التي تساقطت في الأسابيع الأخيرة وتسببت بفيضانات أودت بحياة 13 شخصا. ويأتي «إيان» بعد الإعصار «فيونا» الذي اجتاح الأسبوع الماضي منطقة الكاريبي حيث قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وساحل كندا على المحيط الأطلسي حيث وقع قتيلان.

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