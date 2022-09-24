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توقيف 700 متظاهر ضد التعبئة العسكرية في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 06:52 مساء
توقيف 700 متظاهر ضد التعبئة العسكرية في روسيا
تظاهرات سابقة في روسيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوقفت الشرطة الروسية أكثر من 700 شخص، السبت، خلال احتجاجات ضد تعبئة جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية.

وبحسب منظمة «أو في دي-إنفو» الحقوقية، فقد تم «توقيف 707 أشخاص على الأقل في 32 مدينة» في أنحاء روسيا، نصفهم تقريبًا في موسكو، بحسب «فرانس برس».

عقوبة السجن حتى 10 أعوام
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليًا.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وقع أيضًا، السبت، قانونًا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد العناصر للقتال في أوكرانيا.

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ورصدت «فرانس برس»، الخميس، مغادرة عدد من الروس بلادهم بشكل مكثف مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط، فيما قالت موسكو إن عشرة آلاف شخص تطوعوا للتعبئة العسكرية.

وأكدت ألمانيا، استعدادها لاستقبال الفارين من الجيش الروسي، حسب ما أعلن وزيران، وسط تقارير عن مغادرة عديد الأشخاص هربًا من التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، حسب مقتطفات من مقابلة مع جريدة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» إن «الفارين من الجيش المهددين بالقمع، يمكنهم الحصول على حماية دولية في ألمانيا». ومن جهته، كتب وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة أرفقها بوسم «تعبئة جزئية» إن «عديد الأشخاص على ما يبدو يغادرون وطنهم. كل من يكره مسار بوتين ويحب الديمقراطية الليبرالية مرحب به في ألمانيا».

وأُوقف أكثر من 200 شخص في تظاهرات في أنحاء روسيا احتجاجًا على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، تعبئة جزئية للمدنيين للقتال في أوكرانيا، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء.

وأوقف عناصر من الشرطة مزودين بمعدات مكافحة الشغب متظاهرين في وسط العاصمة الروسية، فيما أعلنت مجموعة «أو في دي-إنفو» التي ترصد التوقيفات، أن 260 شخصًا على الأقل تم توقيفهم في احتجاجات في 20 مدينة.

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