أمين عام الناتو: خطاب بوتين «نووي خطير ومتهور»

القاهرة - بوابة الوسط

شجب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه مستعد لاستخدام «كل الوسائل» في ترسانته ضد الغرب.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «هذا خطاب نووي خطير ومتهور ... هذا ليس بالأمر الجديد، لقد فعل ذلك مرات عدة من قبل». وأضاف: «سنحافظ على هدوئنا وسنواصل دعم أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

بوريل: بوتين ينوي مواصلة «التصعيد»

قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن التعبئة الجزئية لجنود احتياط روس تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي مواصلة «التصعيد» في الحرب على أوكرانيا وتشكل «مؤشر يأس جديدًا» لديه.

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وأوضح الناطق باسم بوريل، بيتر ستانو، أن «الإعلان عن تعبئة جزئية للاحتياط وتأكيد الاستفتاءات (في مناطق محتلة في أوكرانيا) يشكلان إشارة واضحة موجهة إلى الأسرة الدولية خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة على عزمه مواصلة حربه المدمرة التي لها تداعيات سلبية على العالم بأسره».