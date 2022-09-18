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إعصار نانمادول العملاق يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 09:19 صباحا
إعصار نانمادول العملاق يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
رجل يقود دراجة هوائية فيما تهطل أمطار غزيرة ورياح نتيجة الإعصار نانمادول الذي يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية. (رويترز)
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اجتاح إعصار نانمادول، جزيرة كيوشو الرئيسية، في أقصى جنوب اليابان اليوم الأحد، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تعرض المنطقة لرياح عاتية وأمواج شديدة «لم يسبق لها مثيل».

وقالت الوكالة إن الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار قياسية، محذرة من خطر فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية، وفق وكالة «رويترز».

ويعد هذا رابع عشر إعصار لهذا الموسم، وصنفه مركز التحذير من الأعاصير التابع للبحرية الأمريكية بأنه إعصار عملاق.

إيقاف القطارات وإغلاق مئات المتاجر
وتوقعت الوكالة أن تتعرض كيوشو الجنوبية لأمطار يبلغ منسوبها 500 مليمتر، ولرياح تصل سرعتها إلى 250 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد، بينما قد تشهد منطقة توكاي المركزية أمطارا يبلغ منسوبها 300 مليمتر.

- الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار نانمادول

وأوقفت شركات السكك الحديدية القطارات في المنطقة مع إغلاق مئات المتاجر.

ومن المتوقع أن تنحرف العاصفة شرقا وتمر فوق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان في أوائل الأسبوع المقبل قبل أن تنتقل إلى البحر بحلول يوم الأربعاء.

آلاف الأشخاص في مراكز الإيواء
ويلازم آلاف الأشخاص مراكز إيواء في جنوب غرب اليابان اليوم الأحد، مع ترقّب وصول الإعصار «نانمادول» الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لملايين السكان

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت «تحذيرا خاصا» لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو، وهو تحذير لا يصدر إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود.

وبحلول صباح الأحد كان التيار الكهربائي مقطوعا عن 25680 منزل في ناحية ميازاكي في كاغوشيما، في حين توقّفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات على أن تعود للعمل بعد انحسار العاصفة، وفق ما أعلنت هيئة المرافق المحلية والنقل.

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