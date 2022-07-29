بلينكن أجرى محادثات «صريحة» مع لافروف في شأن السجناء الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثات «صريحة» مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وحضه على القبول بعرض الولايات المتحدة بهدف الإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، «أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم»، موضحا أنه حذر لافروف من أن العالم لن يعترف «أبدا» بضم روسيا لأراض أوكرانية، بحسب وكالة «فرانس برس».

عرض «مهم» لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين

والأربعاء، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة قدمت عرضًا «مهمًا» لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين. وأكد في مؤتمر صحفي: «وضعنا مقترحًا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقليْن أميركييْن اثنيْن».

وقال بلينكن للصحفيين إن المحادثة الهاتفية «في الأيام المقبلة» مع لافروف «لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

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من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إجراء محادثات لتبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة لكنها قالت إنه «لم يجر التوصل إلى اتفاق حتى الآن».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن المفاوضات «تجريها السلطات المختصة. ولم تتحقق نتيجة عملية حتى الآن».