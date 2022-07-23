Atwasat

روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 08:18 مساء
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
قوات روسية في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

فتحت الشرطة الروسية أكثر من 3300 تحقيق في قضية «النيل من اعتبار» الجيش، وهو جرم أُقر في مطلع مارس لقمع الانتقادات للهجوم الروسي على أوكرانيا، على ما أفادت منظمة غير حكومية الجمعة.

وذكرت  منظمة «سيتيفيي سفوبودي» التي تقدم مساعدة قانونية لضحايا القمع السياسي في روسيا، أنها أحصت عدد التحقيقات هذا بين 4 مارس و14 يوليو انطلاقًا من قواعد بيانات وزارة الداخلية الروسية، وفق «فراسن برس».

35 محضرا يوميا بتهمة النيل من اعتبار الجيش
وأوضحت المنظمة في حسابها على «تلغرام» أن «الشرطة الروسية تحرر متوسط 35 محضرًا بتهمة النيل من اعتبار الجيش في كل يوم عمل».

- حاكم خاركيف: قتيلان و19 جريحا في قصف روسي
-  مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي على إقليم كيروهوفراد وسط أوكرانيا

ويعاقب هذا الجرم بغرامة تصل إلى مئة ألف روبل (1700 يورو) للأفراد، وإلى مليون روبل (17 ألف يورو) لشخص معنوي. ويعود للمحكمة أن تحدد المبلغ بعد الجلسة.

نشر معلومات كاذبة
وبحسب المنظمة غير الحكومية، أمرت المحاكم الروسية حتى الآن بدفع أكثر من 1500 غرامة بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش تتخطى قيمتها الإجمالية 50 مليون روبل (845 ألف يورو).

من جهة أخرى، أفادت المنظمة غير الحكومية المتخصصة «أو في دي إنفو» بملاحقة نحو 200 شخص في روسيا نددوا بغزو أوكرانيا في إطار قضايا جنائية قد تصدر فيها عقوبات شديدة بالسجن.

وحكم في هذا السياق على العضو المنتخب في مجلس بلدية موسكو أليكسي غورينوف، في 8 يوليو، بالسجن سبع سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة» حول الجيش الروسي بعدما ندد علنًا بالهجوم على أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا

المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة العالمية» تعلن قرارها بشأن مستوى التأهب بمواجهة «جدري القرود»
«الصحة العالمية» تعلن قرارها بشأن مستوى التأهب بمواجهة «جدري ...
«الصحة العالمية» تطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة
«الصحة العالمية» تطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة
زيلينسكي عقب قصف ميناء أوديسا: روسيا تجد طرقا «لعدم الوفاء بوعودها»
زيلينسكي عقب قصف ميناء أوديسا: روسيا تجد طرقا «لعدم الوفاء ...
بعد انتخابه بثلاثة أشهر.. ماكرون يعود إلى أفريقيا ليزور الكاميرون للمرة الأولى.
بعد انتخابه بثلاثة أشهر.. ماكرون يعود إلى أفريقيا ليزور الكاميرون...
«الخارجية الأميركية» تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس
«الخارجية الأميركية» تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
المزيد
طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بـ«كورونا»
طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته ......
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مناطق جنوب إيران
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مناطق جنوب إيران...
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش...
«الخارجية الأميركية» تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس
«الخارجية الأميركية» تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس...
بعد انتخابه بثلاثة أشهر.. ماكرون يعود إلى أفريقيا ليزور الكاميرون للمرة الأولى.
بعد انتخابه بثلاثة أشهر.. ماكرون يعود إلى أفريقيا ليزور ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط