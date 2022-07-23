روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الشرطة الروسية أكثر من 3300 تحقيق في قضية «النيل من اعتبار» الجيش، وهو جرم أُقر في مطلع مارس لقمع الانتقادات للهجوم الروسي على أوكرانيا، على ما أفادت منظمة غير حكومية الجمعة.

وذكرت منظمة «سيتيفيي سفوبودي» التي تقدم مساعدة قانونية لضحايا القمع السياسي في روسيا، أنها أحصت عدد التحقيقات هذا بين 4 مارس و14 يوليو انطلاقًا من قواعد بيانات وزارة الداخلية الروسية، وفق «فراسن برس».

35 محضرا يوميا بتهمة النيل من اعتبار الجيش

وأوضحت المنظمة في حسابها على «تلغرام» أن «الشرطة الروسية تحرر متوسط 35 محضرًا بتهمة النيل من اعتبار الجيش في كل يوم عمل».

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ويعاقب هذا الجرم بغرامة تصل إلى مئة ألف روبل (1700 يورو) للأفراد، وإلى مليون روبل (17 ألف يورو) لشخص معنوي. ويعود للمحكمة أن تحدد المبلغ بعد الجلسة.

نشر معلومات كاذبة

وبحسب المنظمة غير الحكومية، أمرت المحاكم الروسية حتى الآن بدفع أكثر من 1500 غرامة بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش تتخطى قيمتها الإجمالية 50 مليون روبل (845 ألف يورو).

من جهة أخرى، أفادت المنظمة غير الحكومية المتخصصة «أو في دي إنفو» بملاحقة نحو 200 شخص في روسيا نددوا بغزو أوكرانيا في إطار قضايا جنائية قد تصدر فيها عقوبات شديدة بالسجن.

وحكم في هذا السياق على العضو المنتخب في مجلس بلدية موسكو أليكسي غورينوف، في 8 يوليو، بالسجن سبع سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة» حول الجيش الروسي بعدما ندد علنًا بالهجوم على أوكرانيا.