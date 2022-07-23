مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي على إقليم كيروهوفراد وسط أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا، أندريه رايكوفيتش إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما أصاب 13 صاروخًا روسيًا مطارًا عسكريًا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم اليوم السبت.

وأضاف رايكوفيتش في تصريحات تلفزيونية، أن من بين القتلى اثنين من حراس الأمن في محطة كهرباء فرعية، مضيفًا أن جنديا قتل أيضًا في القصف فيما أصيب تسعة آخرون، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وتابع رايكوفيتش أن الضربات تسببت في تعطيل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار عن أحد أحياء كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم.