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رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 12:21 مساء
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
سيدة أميركية ترتدي الكمامة إلى جوار أعلام الولايات المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)
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تشهد مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بفعل السلالة الفرعية «بي أيه.5» من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، كما جرى رصد سلالة مقلقة أخرى محليًا تثير قلقًا في الهند.

ويجرى متابعة السلالة «بي أيه-2-75»، من جانب منظمة الصحة العالمية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وحتى الخميس الماضي، رصدت ست حالات إصابة بالسلالة في الولايات المتحدة، من بينها اثنتان في ولاية كاليفورنيا، مع وجود إحداهما في مقاطعة لوس أنجلوس، وفقا لمديرة الصحة بالمقاطعة، باربرا فيرير.

وقالت فيرير خلال إيجاز صحفي إنها «تبدو أن لها تحورات إضافية تسهل من الانتشار وتتجنب المناعة»، مضيفة أنها «تنتشر سريعًا إلى حد ما في أنحاء الهند».

ويستكشف العلماء ما إذا كان ظهور السلالة «بي أيه-2-75»، يمكن في نهاية المطاف أن يطيل أو يؤدي إلى تفاقم انتشار الموجة الحالية التي تغذيها سلالة «بي أيه.5»، التي تنتمي أيضا إلى عائلة «أوميكرون» والتي تتسم بأنها شديدة العدوى.

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