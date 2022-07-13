ميناء إيطالي يستقبل سفينة إنقاذ على متنها 314 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت سفينة الإنقاذ «جيو بارينتس» التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، صباح الأربعاء إلى الرصيف متعدد القطاعات بميناء تارانتو جنوب إيطاليا.

وتقل السفينة 314 مهاجرًا غير شرعي قادمين من أفريقيا، أنقذوا في الأيام الأخيرة من على متن قوارب هجرة عديدة كانت على وشك الغرق في عرض البحر المتوسط​، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وحصل المهاجرون على المساعدة من متطوعي الصليب الأحمر في تارانتو، والعاملين الصحيين ومشغلي حالات الطوارئ، وأفراد دائرة الصحة العامة.

ووفق هيئة الصليب الأحمر، هناك 69 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وخمس أسر لديها أطفال، و204 رجال بالغين و13 رجلا يحتاجون لتدخلات طبية غير عاجلة.

وأوضحت المصادر الأمنية للوكالة، أنه بعد إجراءات تحديد الهوية، من المقرر نقل المهاجرين إلى نقطة تارانتو الساخنة ومراكز الاستقبال الأخرى في المنطقة.