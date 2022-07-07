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بوتين: أوكرانيا مسؤولة عن العزلة والإبادة الجماعية لسكان دونباس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 04:43 مساء
بوتين: أوكرانيا مسؤولة عن العزلة والإبادة الجماعية لسكان دونباس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوكرانيا بالتسبب في العزلة والإبادة الجماعية تجاه السكان في دونباس.

وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال لقاء مع الفائزين في مسابقة قادة روسيا: «هذه عزلة وإبادة جماعية، إذا أخذنا في الاعتبار الضغط العسكري الذي ترافق لمدة ثماني سنوات.. لكننا سنفعل كل شيء لاستعادة الحياة بالكامل وتصبح طبيعية للأشخاص الذين يعيشون هناك»، حسبما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك».

مساعدة روسية لدونباس
وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده ستساعد دونباس «حتى يتمكن الناس هناك من العيش في ظروف جيدة».

وتابع: «وجد الناس هناك (في دونباس) لفترة طويلة (ثماني سنوات، منذ العام 2014) أنفسهم بين السماء والأرض. هل تفهم ما هي المشكلة لم يكن لديهم أي جوازات سفر، لا أوكراني ولا روسي، ولم يتمكنوا من شراء حتى تذكرة طائرة للسفر في جميع أنحاء روسيا».

واسترسل:  «السكان لم يتمكنوا من إرسال أطفالهم للدراسة، حتى إلى الجامعات الروسية، وهذا يعني أن العلاقات مع أوكرانيا قد فقدت.. أنا لا أتحدث عن القصف وما إلى ذلك».

أزمة سببها القرم؟
وفي العام 2014، سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمت القوات الانفصالية التي تحارب في منطقتي دونباس ولوهانسك الشرقيتين، ومنذ ذلك الحين تفاقم الخلاف بين موسكو وكييف.

وتسبب النزاع في الشرق في إزهاق أرواح ما يربو على 14 ألف شخص، وأعلنت الجماعات الانفصالية من جانب واحد قيام جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت روسيا غزو أوكرانيا في صراع لم ينته حتى الآن، وتسبب في مآسٍ يعاني منها أغلب سكان العالم، مع أزمات اقتصادية وغذائية وإنسانية كبرى واجهتها مختلف الدول. 

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