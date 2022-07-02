أميركا ترسل لأوكرانيا نظامي صواريخ «أرض/جو» و4 رادارات مضادة للمدفعية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة، إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ «ناسامز أرض/جو» وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية، وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 ملليمترا ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يوم الخميس في مدريد، عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

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قدم البنتاغون تفاصيل أكثر يوم الجمعة مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

تعزيز قدرات كييف العسكرية

وتهدف المساعدات الأميركية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية، بينما تواجه قصفا مكثفا بالمدفعية الروسية الثقيلة، وتأتي الحملة الروسية المتصاعدة المتمثلة في هجمات بالصواريخ بعيدة المدى على المدن الأوكرانية في الوقت الذي حققت فيه قواتها مكاسب على الأرض في الشرق من خلال هجوم شرس، في محاولة لإرغام كييف على التخلي عن إقليمين للانفصاليين.

وبعد أحدث شحنة من المساعدة العسكرية تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6.9 مليار دولار، منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير.