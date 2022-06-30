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بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 05:31 مساء
بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن، 22 مايو 2022. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة «أكثر من 800 مليون دولار» تشمل الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ختام قلمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، اليوم الخميس، إن هذه المساعدة الجديدة ستفصّل «في الأيام المقبلة»، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا «طالما لزم الأمر».

كما أكد الرئيس الأميركي خلال حديثه قائلا: «سنبقى إلى جانب أوكرانيا وكل الحلف سيبقى إلى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر لضمان أنها لن تهزم من قبل روسيا».

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