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توقعات.. حزب ماكرون يخسر الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 08:19 مساء
توقعات.. حزب ماكرون يخسر الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية في فرنسا
فرنسيون يصطفون للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأميركية، 23 أبريل 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يحصل تحالف «معا» على 200 إلى 260 مقعدًا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علمًا أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدًا، بحسب «فرانس برس».

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد، 38.11% حتى منتصف النهار، حسب وزارة الداخلية الفرنسية، مقارنة بـ39.42 في الجولة الأولى.

فتح مراكز الاقتراع
وفتحت مراكز الاقتراع الساعة 6.00 صباحا (ت.غ) وتغلق الساعة 16.00 (ت.غ) باستثناء المدن الكبرى حيث مدد الموعد النهائي حتى الساعة 18.00 (ت.غ)، على أن تبدأ التقديرات الأولى بالظهور تباعا. واختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبًا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. 

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وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع الأحد في الجولة الثانية من جولتين تقرران ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحصل على أغلبية كافية في البرلمان أو سينتهي به الأمر دون الدعم اللازم لتنفيذ أجندته الإصلاحية.

وبعد أقل من شهرين من إعادة انتخابه، يواجه ماكرون تحديًا قويًا من كتلة يسارية موحدة تظهر استطلاعات الرأي أنها قد تحرمه من أغلبية مطلقة حتى لو لم تسيطر على البرلمان.

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