مناورات عسكرية نادرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبالة جزيرة أوكيناوا اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات عسكرية مشتركة تشمل حاملة طائرات أميركية منذ أكثر من أربع سنوات، وسط تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام أُجريت في المياه الدولية قبالة جزيرة أوكيناوا اليابانية حتى السبت، بما في ذلك عمليات الدفاع الجوي ومكافحة السفن والغواصات وعمليات الاعتراض البحري، بحسب «رويترز».

كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية

جاءت التدريبات وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية لأول مرة منذ العام 2017. وقال مسؤولون في سول إن بيونغ يانغ أجرت عدة تجارب بجهاز تفجير استعدادًا لتفجيرها السابع تحت الأرض.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة إن حاملة الطائرات «رونالد ريغان»، وهي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية تبلغ طاقتها 100 ألف طن، قد انضمت إلى التدريبات، إلى جانب طراد الصواريخ الموجهة «أنتيتام»، والمدمرة «بينفولد» المجهزة بنظام إيجيس، وسفينة تزويد الأسطول بالوقود «بيغ هورن».

وهذه أول مناورات عسكرية مشتركة للحلفاء منذ تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه الشهر الماضي، وأول مناورات ثنائية تشمل حاملة طائرات منذ نوفمبر 2017.

نشر «أصول استراتيجية»

وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيان، إن «التدريبات عززت تصميم البلدين على الرد بحزم على أي استفزازات كورية شمالية، مع إظهار التزام الولايات المتحدة بتوفير ردع موسع».

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع يون في الآونة الأخيرة بنشر «أصول استراتيجية»، التي تشمل عادة حاملات الطائرات أو القاذفات بعيدة المدى أو الغواصات الصاروخية إذا لزم الأمر، لردع كوريا الشمالية كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الردع الممتد.

والتقى مبعوثون نوويون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، أمس الجمعة، في سول للاستعداد «لجميع الحالات الطارئة».