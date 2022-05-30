وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفقًا لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كلغ، مقابل 3197,1 كلغ فيفبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كلغ (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6)، بحسب «فرانس برس».

فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

وحذر الموفد الأميركي المكلف ملف المفاوضات النووية مع إيران روب مالي، الأربعاء الماضي، من أن فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها، متعهدًا بعدم التراجع عن الضغط على طهران في حال تمسكت بمطالبها.

لكن مالي، الذي قاد محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا على مدى أكثر من عام، قال لأعضاء مجلس الشيوخ إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تدعم اتفاق 2015 النووي وهي على استعداد لرفع العقوبات إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق لإحيائه، بحسب «فرانس برس».

احتمالات نجاح المفاوضات أقل من احتمالات فشلها

وأفاد لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ: «حتى اليوم، تبدو احتمالات نجاح المفاوضات أقل من احتمالات فشلها، وذلك بسبب المطالب الإيرانية المبالغ فيها، التي لن نرضخ لها».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سترفض «المطالب التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015. وتابع: «نحن على استعداد تام للتعامل مع مواجهة هذا الواقع إن كان ذلك خيار إيران».

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ويرجح بأن مالي كان يشير في تصريحاته إلى مطلب الجمهورية الإسلامية شطب اسم «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية، وهي خطوة رفضها بايدن وعارضها كثيرون في الكونغرس.

بايدن لا يدعم التحرك العسكري

لكن مالي أوضح أن بايدن لا يدعم التحرك العسكري، وهو خيار لم تخفِ إسرائيل بأنها تفكر فيه، علمًا بأنه يشتبه بأنها تقف وراء حملة اغتيالات غامضة استهدفت علماء نوويين إيرانيين.

وقال مالي إن «جميع الخيارات مطروحة» وأضاف أن التحرك العسكري لن يؤدي سوى إلى «تراجع» برنامج إيران النووي. وفي إشارته إلى تاريخ الولايات المتحدة في الحروب في الشرق الأوسط، قال مالي: «نعرف أن الأمر مكلف». وتابع: «لكن فلنترك الأمر عند هذا الحد.. الحل الوحيد في هذه الحالة دبلوماسي».

لكن مالي حذر من ضغوط اقتصادية إضافية إذا فشلت المحادثات، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحظى بدعم الأوروبيين هذه المرة، بخلاف ما كان الحال عليه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.