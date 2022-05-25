واشنطن تحذر دول جنوب الهادئ من الاتفاقات «الغامضة» مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الولايات المتحدة، الأربعاء، دول جنوب المحيط الهادئ من إبرام اتفاقات «غامضة» مع الصين التي قدمت حزمة لتوسيع التعاون معها بشكل كبير.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: «نشعر بالقلق من أن يتم التفاوض بشأن هذه الاتفاقات خلال عملية متسرعة وغير شفافة»، وفق «فرانس برس».

وفيما أشار إلى أن دول المحيط الهادئ هي سيدة قرارها، قال برايس إن الصين «تتبع نمط تقديم صفقات مبهمة وغامضة مع القليل من الشفافية أو المشاورات الإقليمية».

الصين توسع التعاون الأمني والاقتصادي

وطرحت الصين خططًا لتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي بشكل كبير مع دول جنوب الهادئ، في خطوة حذر زعيم إقليمي من أنها محاولة مكشوفة لإدخالها في «محور بكين».

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وتعرض مسوَّدة اتفاق واسع النطاق وخطة على خمس سنوات، تلقت «فرانس برس» نسخة منهما الأربعاء، احتمال إبرام اتفاق إقليمي للتجارة الحرة وآخر للتعاون الأمني. وستجرى مناقشتهما أثناء زيارة يجريها وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدول في منطقة الهادئ اعتبارًا من الخميس.

«رؤية التنمية الشاملة» لعشر دول جزرية صغيرة

وستعرض الاتفاقات على عشر دول جزرية صغيرة مساعدات صينية بملايين الدولارات وإمكانية إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الصين وجزر الهادئ للوصول إلى السوق المربحة للصين التي تعد 1.4 مليار نسمة.

في المقابل، ستدرب بكين الشرطة المحلية وستتدخل في الأمن الإلكتروني المحلي وتوسع العلاقات السياسية. كما ستجري عمليات مسح بحرية حساسة وستحصل على حق الوصول بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية المحلية. ويعتقد بأن «رؤية التنمية الشاملة» ستعرض ليتم إقرارها أثناء اللقاء المقرر في فيجي، بين وانغ ووزراء خارجية دول المنطقة في 30 مايو.

وتعد منطقة جنوب الهادئ مسرحًا للتنافس بين الصين والولايات المتحدة التي كانت القوة الرئيسية في المنطقة على مدى القرن الماضي. وسعت بكين لتعزيز حضورها العسكري والسياسي والاقتصادي في جنوب الهادئ، لكنها لم تحقق حتى الآن غير تقدم محدود وغير متساوٍ.

وفي حال الاتفاق عليها، ستمثل الخطة تغييرًا وتسهل أمورًا بدءًا من نشر الشرطة الصينية وصولًا إلى زيارات من «فرق فنية» صينية. وستزيد الرحلات الجوية بين الصين وجزر الهادئ، وستعيّن بكين مبعوثًا إقليميًا وتقدم تدريبًا لدبلوماسيين شباب من منطقة الهادئ، وتوفر 2500 «منحة دراسية» حكومية. لكنها أثارت بالفعل قلق العواصم الإقليمية.

السيطرة على منطقتنا

وفي رسالة إلى نظرائه من قادة منطقة الهادئ، حذر رئيس ولايات مايكرونيسيا المتحدة، ديفيد بانويلو، من أن الاتفاقات تبدو «جذابة» من النظرة الأولى، لكنها ستسمح للصين «بدخول منطقتنا والسيطرة عليها». وقال بانويلو الذي وصف المقترحات بأنها «مخادعة» إنها «ستضمن امتلاك الصين نفوذًا في الحكومة» و«سيطرة اقتصادية» على القطاعات الرئيسية، بينما تسمح «برقابة واسعة» للاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني.

وأشار إلى أنها «تعكس نية الصين تحويل ولاء منطقة الهادئ باتجاهها»، وأن النتيجة ستكون «شق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي». ومايكرونيسيا من بين أقرب حلفاء واشنطن في المنطقة.

نشر قوات بحرية صينية

لكن قادة آخرين في المنطقة قد يرون أن المقترح الصيني مربح أو مفيد. ولا شك أن الوثيقة ستثير قلق واشنطن وكانبيرا وويلينغتون، حيث ما زال صانعو القرارات تحت ضغط التسريبات التي كشفت أن جزر سليمان تفاوضت سرًا مع بكين على اتفاق أمني.

وتضمنت مسوَّدة للاتفاق بندًا يتيح بنشر قوات بحرية صينية في الدولة التي تقع على بعد أقل من ألفي كيلومتر عن أستراليا، كما تحظر على جزر سليمان الإفصاح علنًا عن مضمون الاتفاق من دون إذن الصين.