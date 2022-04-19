الصين وقعت الاتفاق الأمني المثير للجدل مع جزر سليمان

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بكين، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقًا أمنيًا واسعًا مع جزر سليمان، تخشى حكومات غربية من أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي دوري، «وقّع وزيرا خارجية الصين وجزر سليمان رسميًا أخيرًا الاتفاق الإطاري بشأن التعاون الأمني»، وفق وكالة فرانس برس.

تسريب نسخة مسودة للاتفاق

والشهر الماضي، جرى تسريب نسخة مسودة للاتفاق، تضمنت مقترحات تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية، في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

وفي أوائل إبريل، أكد رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري، أنه لن يسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية في بلاده، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوف أستراليا التي تقع على بعد 1500 كيلومتر من الأرخبيل، فضلا عن حلفائها.

ولكن كانبيرا وواشنطن قلقتان من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ، من شأنها أن تسمح لها بتوسيع قوتها البحرية أبعد بكثير من حدودها.