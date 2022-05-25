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السويد تؤكد لتركيا أنها لا تقدم أموالا ولا أسلحة لـ«منظمات إرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 02:17 مساء
السويد تؤكد لتركيا أنها لا تقدم أموالا ولا أسلحة لـ«منظمات إرهابية»
رئيسة وزراء السويد المنتخبة ماغدالينا أندرسون. (الإنترنت)
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أكدت السويد لتركيا، الأربعاء، أنها لا تقدم «أموالًا ولا أسلحة»، «لمنظمات إرهابية»، في حين تهدد أنقرة بعرقلة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي متهمةً إياها بدعم جماعات كردية. 

وقالت رئيس الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: «لا ندفع أموالًا لمنظمات إرهابية، بالتأكيد ولا أسلحة»، وفق وكالة «فرانس برس».

جاء ذلك في وقت بدأت وفود سويدية وفنلندية الأربعاء محادثات في أنقرة.

وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تؤويان أشخاصًا على صلة بحزب العمال الكردستاني وأنصارًا لرجل الدين التركي فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016. وأكدت وزارة الخارجية التركية أن المحادثات ستبدأ غدًا الأربعاء.

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وطرحت تركيا، الإثنين، خمسة شروط كي تدعم سعي السويد للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، وكشفت قائمة نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أنقرة طالبت السويد برفع العقوبات المفروضة عليها، ومنها حظر تصدير الأسلحة وإنهاء «الدعم السياسي للإرهاب» والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب ووقف دعم تسليح حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب السورية المسلحة الكردية، التي تقول إنها مرتبطة به.

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