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إردوغان يحض دول حلف شمال الأطلسي على «احترام» مخاوف تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 01:20 مساء
إردوغان يحض دول حلف شمال الأطلسي على «احترام» مخاوف تركيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي هدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، دول الحلف الاربعاء على احترام مخاوف أنقرة إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ «لإرهابيي حزب العمال الكردستاني». 

وقال إردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان «لا نتوقع من دول الناتو سوى أن ... تتفهم أولا حساسيتنا، واحترامها وأخيرا دعمها»، وفق وكالة «فرانس برس».

فنلندا والسويد.. طلب انضمام رسمي
وقدمت فنلندا والسويد، اليوم الأربعاء، طلبي انضمامهما لحلف شمال الأطلسي، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود. 

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف «إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو».

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