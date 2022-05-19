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الرئيس الفنلندي: مستعدون لبحث المسائل التي تثير قلق تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 05:33 مساء
الرئيس الفنلندي: مستعدون لبحث المسائل التي تثير قلق تركيا
الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو. (أرشيفية : الإنترنت)
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قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إنه مستعد ليبحث مع تركيا كل المسائل التي تثير قلقها، وذلك لاحتواء معارضة أنقرة انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الاطلسي (الناتو).

وأوضح نينيستو، خلال زيارة لواشنطن: «بوصفنا حلفاء داخل حلف شمال الاطلسي، سندافع عن أمن تركيا»، مضيفا أن بلاده «ندين الارهاب بكل أشكاله»، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس اليوم الخميس .

وتتهم السلطات التركية البلدين بـ«رعاية إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني.  ولذلك هدد الرئيس التركي رجب إردوغان بعرقلة انضمامها إلى الحلف، داعيا الدول الأعضاء إلى احترام مخاوف بلاده إزاءء الطلب السويدي الفنلندي.

وقدمت فنلندا والسويد، أمس الأربعاء، طلبي انضمامهما بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول كبير لسياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود.

بدورها، اعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا اندرسن التي استقبلها الرئيس الاميركي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الخميس أيضا أن ثمة حوارا قائما مع تركيا بهدف حل هذه المسائل.

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