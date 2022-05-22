اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران بطلق ناري

القاهرة - بوابة الوسط

اغتُيل أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه في شرق طهران، الأحد، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأوردت الوكالة أن «صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران»، بحسب «فرانس برس».

«مدافع حرم»

ويستخدم الإعلام الرسمي الإيراني عبارة «مدافع حرم» للإشارة الى أفراد الحرس الثوري الذين قاموا بمهام في سورية والعراق، حيث تؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة بدور استشاري. وأكد الحرس الثوري في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني «سباه نيوز»، أن خدائي هو ضابط برتبة عقيد.

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ودان الحرس عملية «إرهابية» استهدفت خدائي يقف خلفها عناصر على ارتباط بـ«الاستكبار العالمي»، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات الجمهورية الإٍسلامية للإشارة الى الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمها إسرائيل.

فتح تحقيق لتحديد هوية «المعتدي أو المعتدين»

وأكد الحرس في بيانه فتح تحقيق لتحديد هوية «المعتدي أو المعتدين». ووفق «إرنا»، وقع الاغتيال قرابة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ) لدى عودة خدائي إلى منزله.

ونشرت الوكالة صورًا تظهر شخصًا مضرّجًا بالدماء وقد انحنى رأسه الى الأسفل، وهو جالس إلى مقعد السائق في سيارة بيضاء اللون. وبدا زجاج النافذة البعيدة عن السائق محطمًا.

وأشارت «إرنا» الى أن خدائي تعرض لإطلاق خمس رصاصات عليه. من جهتها، أفادت وكالة «تسنيم» أن خدائي كان «على مقربة من منزله» لدى تعرضه للاغتيال، مشيرة الى أن «زوجته كانت أول من عثر على جثته».