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إيران: مقتل مرافق لضابط في الحرس الثوري بإطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 12:17 مساء
إيران: مقتل مرافق لضابط في الحرس الثوري بإطلاق نار
عناصر من الحرس الثوري الايراني خلال عرض عسكري في طهران، 22 سبتمبر 2020 (أ ف ب)
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قتل مرافق ضابط في الحرس الثوري في إطلاق نار في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق إيران، فيما جرى توقيف مشتبه بهم بضلوعهم في العملية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وكالة الأنباء الرسمية في إيران، أن نقطة تفتيش واقعة عند مدخل مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان-بلوشستان، تعرضت لإطلاق نار فجر السبت «من قبل عناصر شريرة» لم تحدد هويتها.

وأشارت الوكالة الإيرانية الى أن إطلاق النار أدى إلى مقتل محمود آبسالان الحارس الخاص للعميد حسين ألماسي، أحد القياديين في الحرس في المحافظة الحدودية مع باكستان وأفغانستان.

القتيل نجل أحد قادة الحرس الثوري
وأوضحت الوكالة أن القتيل هو أيضًا نجل العميد برويز آبسالان، أحد قادة الحرس في المحافظة، مشيرة الى أن «الضالعين في هذا العمل الإجرامي جرى اعتقالهم من قبل القوات الأمنية».

ولم تذكر وسائل الاعلام الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن عملية إطلاق النار، أو هوية الموقوفين وعددهم.

مواجهات مسلحة على الحدود
وتقع سيستان-بلوشستان في جنوب شرق الجمهورية الإسلامية على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهي غالبًا ما تشهد مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.

وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها الى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات جهادية متطرفة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت إسلام أباد بتوفير دعم لهم.

وأعلن الحرس الثوري مطلع يناير الماضي، أن تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، قتلوا خلال اشتباكات جديدة مع «أشرار مسلحين» في سيستان-بلوشستان.

وفي 18 نوفمبر، تحدث الإعلام الرسمي عن مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد خلال اشتباك مع «أشرار» في سيستان-بلوشستان. وفي يوليو، قتل أربعة عناصر من الحرس خلال اشتباك مسلح في المحافظة ذاتها.

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