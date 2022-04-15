الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، ضبط «سفينة تحمل وقودا مهربا» في الخليج، واعتقال طاقمها المكون من سبعة أفراد.

وأوضح المسؤول في الحرس، العقيد غلام حسين حسيني، أنه «أثناء تفتيش هذه السفينة، جرى اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» بالعربية.

وشدد حسيني على أن مكافحة تهريب الوقود في الخليج «إحدى المهام المهمة لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية»، حسبنا نقلت وكالة «فرانس برس».

ولم يوضح المسؤول تاريخ احتجاز السفينة ولا البلد المسجلة فيه أو جنسية أفراد طاقمها السبعة.

- إيران تحتجز سفينة تهريب في الخليج

وتأتي هذه العملية بعد موجة مصادرة سفن في الممرات البحرية بالخليج حيث ينتج ويشحن قسم كبير من نفط العالم.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي، ضبط سفينة أجنبية تحمل أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب، واعتقال طاقمها المكون من 11 فردا، من دون أن تكشف مزيد التفاصيل.