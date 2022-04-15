Atwasat

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 03:42 مساء
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج
ناقلة النفط التي ترفع علم كوريا الجنوبية، وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازها، 4 يناير 2021 (فرانس برس)
alwasat radio

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، ضبط «سفينة تحمل وقودا مهربا» في الخليج، واعتقال طاقمها المكون من سبعة أفراد.

وأوضح المسؤول في الحرس، العقيد غلام حسين حسيني، أنه «أثناء تفتيش هذه السفينة، جرى اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» بالعربية.

وشدد حسيني على أن مكافحة تهريب الوقود في الخليج «إحدى المهام المهمة لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية»، حسبنا نقلت وكالة «فرانس برس».

ولم يوضح المسؤول تاريخ احتجاز السفينة ولا البلد المسجلة فيه أو جنسية أفراد طاقمها السبعة.

- إيران تحتجز سفينة تهريب في الخليج

وتأتي هذه العملية بعد موجة مصادرة سفن في الممرات البحرية بالخليج حيث ينتج ويشحن قسم كبير من نفط العالم.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي، ضبط سفينة أجنبية تحمل أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب، واعتقال طاقمها المكون من 11 فردا، من دون أن تكشف مزيد التفاصيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان

العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى

100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»

البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح

إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا

إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا
«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا

تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش

سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش
رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين

رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين
السفير الإيطالي: زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%

السفير الإيطالي: زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تقصف مصنع كييف للصواريخ بعد غرق بارجتها الرئيسية في البحر الأسود
روسيا تقصف مصنع كييف للصواريخ بعد غرق بارجتها الرئيسية في البحر ...
وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق
وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام ...
«الأمم المتحدة»: خمسة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
«الأمم المتحدة»: خمسة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو ...
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج
وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»
وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية...
موسكو تطرد 18 عضوا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا
موسكو تطرد 18 عضوا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا...
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز...
وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»
وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»...
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط