إيران تحتجز سفينة تهريب في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطة القضائية في إيران، السبت، أن الحرس الثوري احتجز سفينة، ترفع علمًا أجنبيًا في الخليج كانت تقوم بتهريب الوقود، وأوقفت طاقمها.

وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني، للتلفزيون الحكومي إن «القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ضبطت سفينة أجنبية، تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي»، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ولم يحدد قهرماني تاريخ اعتراض السفينة ولا علمها ولا جنسية الطاقم، لكنه قال جرى «ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب، وتوقيف أفراد الطاقم الأجانب الـ11 للتحقيق معهم».

- واشنطن تبقي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء

وخلال العملية نفسها، قال قهرماني إن «الحرس الثوري الإيراني ضبط في المياه الإقليمية الإيرانية سفينة إيرانية تنقل 20 ألف لتر من السولار المهرّب، بهدف تزويد السفينة الأجنبية»، وأوقف أفراد طاقمها الثلاثة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلنت القوات الإيرانية، توقيف زورق أجنبي يحمل 150 ألف لتر من المازوت المهرب، واحتجاز أفراد طاقمه الأجانب الـ11 من دون كشف أي تفاصيل.

وفي العاشر من نوفمبر، أعلنت جريدة «ذي غارديان» الإفراج عن ناقلة ترفع العلم الفيتنامي، كانت استولت عليها في أكتوبر في بحر العرب.