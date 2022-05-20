أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف عن القتال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القائد العسكري الأوكراني دينيس بروكوبينكو، الجمعة في رسالة عبر الفيديو، أن آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، تلقوا أمرًا من كييف بأن «يتوقفوا عن الدفاع عن المدينة».

وقال بروكوبينكو، وهو أحد قادة كتيبة آزوف إحدى الوحدات الأوكرانية الموجودة في المصنع، أن «القيادة العسكرية العليا أعطت الأمر بإنقاذ حياة الجنود.. والتوقف عن الدفاع عن المدينة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- روسيا: 1730 جنديا أوكرانيا استسلموا في «آزوفستال» منذ الإثنين

والخميس، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 1730 جنديًا أوكرانيًا استسلموا منذ الإثنين في مجمّع «آزوفستال» للصلب.

وأوضحت الوزارة في إحاطتها اليومية حول الصراع «خلال الساعات الـ24 الماضية، استسلم 771 مسلحا من كتيبة آزوف القومية. وفي المجموع، منذ 16 مايو، استسلم 1730 مسلحًا، من بينهم 80 جريحًا»، وفق وكالة «فرانس برس».