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الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 07:18 مساء
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية
محتجون ضد اغتيال الصحفية الفسطينية شيرين أبو عاقلة. (الإنترنت)
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أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «استياءها» إثر مقتل الصحفية الأميركية-الفلسطينية شيرين أبو عاقل، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، مطالبة بتحقيق مستقل حول ملابسات ما حصل.

وقالت المفوضية، في تغريدة الأربعاء، إن «أجهزتنا موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع»، مطالبة بـ«وقف الإفلات من العقاب» وبتحقيق «مستقل وشفاف حول مقتل» الصحفية، بحسب «فرانس برس».

وندد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بمقتل شيرين أبو عاقلة بالرصاص، وطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات ما جرى. وقال بيتر ستانو الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان: «لابد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث، وأن يحال المسؤولون (عنها) أمام القضاء».

إجراء تحقيق «شفاف» حول مقتل الصحفية الأميركية-الفلسطينية
كما دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق «شفاف» حول مقتل الصحفية الأميركية-الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وصرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، لصحفيين: «ينبغي النظر في هذا الأمر بشكل شفاف. نشجع الطرفين على المشاركة في هذا التحقيق بحيث نتمكن من فهم سبب حصول ذلك»، مؤكدة أن «الأولوية المطلقة» للولايات المتحدة تكمن في «حماية المواطنين الأميركيين والصحفيين».

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- مقتل الإعلامية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

وشيع آلاف المواطنين الفلسطينيين، الأربعاء، جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، وذلك بعد استشهادها برصاص قناص للاحتلال الإسرائيلي.

وقُتلت الصحفية أبوعاقلة مراسلة قناة «الجزيرة»، في الساعات الأولى من صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وهاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مدير مكتب «الجزيرة» في فلسطين وليد العمري، معزيًا إياه في الصحفية أبوعاقلة، وقال: «باستشهاد الصحفية أبوعاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وأسهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته»، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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