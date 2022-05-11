آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

شيع آلاف المواطنين الفلسطينيين، الأربعاء، جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، وذلك بعد استشهادها برصاص قناص للاحتلال الإسرائيلي.

وقُتلت الصحفية أبوعاقلة مراسلة قناة «الجزيرة»، في الساعات الأولى من صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وهاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مدير مكتب «الجزيرة» في فلسطين وليد العمري، معزيًا إياه في الصحفية أبوعاقلة، وقال: «باستشهاد الصحفية أبوعاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وأسهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته»، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وقال مدير وكالة «وفا» الفلسطينية الأسبق زياد عبدالفتاح، الأربعاء، إن إطلاق الرصاص على الصحفية الفلسطينية، شيرين أبوعاقلة، ما أدى إلى وفاتها، كان «متعمدًا».

القتل «متعمد»

وأوضح عبدالفتاح، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «الذي أطلق النار على الصحفية شيرين أبوعاقلة (..) لم يكن يلهو، ولا يمزح. كان يمارس قتلًا هو فوق القتل، احتراف قتل ربما، تخريب، ربما هو هذا كله وفوقه عنصرية قوة واستقواء، يعتبر صحفية تحمل مذياعًا تريد للكافة أن يعلموا ما تفعله العنصرية وجنون القتل ربما كذلك، لكن القتل في النهاية هو عمد».

اشتية ينعى «أيقونة الصحافة» و«فارسة الإعلام»

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أبوعاقلة ووصفها بـ«فارسة الإعلام»، و«أيقونة الصحافة الوطنية»، وقال إن «الشهيدة شيرين أبوعاقلة قضت صباح اليوم برصاص جنود الاحتلال، خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد أبناء شعبنا».

فيما رأى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة «التحرير» الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، في بيان، أن «الاحتلال بإعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، يرتكب مرة أخرى جريمة إسكات الكلمة وقتل الحقيقة»، وفق «وفا». ونفى الشيخ ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، حول توجههم للسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق في اغتيال أبوعاقلة، مؤكدًا أنه «سيتم تحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية».

«جريمة بشعة» في حق الصحافة وحرية الإعلام

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بـ«أشد العبارات» مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبوعاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، برصاص إسرائيلي، واصفًا ما حدث بـ«الجريمة البشعة» في حق الصحافة وحرية الإعلام، داعيًا إلى «تحقيق شامل» بشأنها.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن اسم «الشهيدة أبوعاقلة سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعًا عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم أجمع».

وقالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، إن الصحفية أبوعاقلة، قُتلت «برصاصة في الوجه». وكتبت الخاطر في تغريدة على «تويتر»: «جريمة نكراء تضاف إلى السجل البشع للاحتلال الإسرائيلي إذ قتلوا الصحفية (..) برصاصة في الوجه وهي ترتدي سترة الصحافة».

آلاف المواطنين الفلسطينيين يودعون جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة. (الإنترنت)

آلاف المواطنين الفلسطينيين يودعون جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة. (الإنترنت)

آلاف المواطنين الفلسطينيين يودعون جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة. (الإنترنت)