قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، الأربعاء، إن الصحفية الفلسطينية بقناة «الجزيرة»، شيرين أبوعاقلة، قُتلت «برصاصة في الوجه».

وكتبت الخاطر في تغريدة على «تويتر»: «جريمة نكراء تضاف إلى السجل البشع للاحتلال الإسرائيلي إذ قتلوا الصحفية (..) برصاصة في الوجه وهي ترتدي سترة الصحافة».

وقُتلت الصحفية أبوعاقلة صباح الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام هذه القوات لقطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.

- مقتل الإعلامية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

«الجزيرة» تدين «اغتيال» أبوعاقلة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، وقناة «الجزيرة» مقتل الصحفية أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني إكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

ودانت الشبكة القطرية «اغتيال» صحفيتها «بدم بارد» خلال أدائها عملها في المخيم جنين الواقع شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت في بيان: «قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا في فلسطين شيرين أبوعاقلة برصاص حي (...) بينما كانت تقوم بعملها الصحفي».

ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي «لتعمدها استهداف وقتل أبوعاقلة».