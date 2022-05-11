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مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 07:45 صباحا
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)
الإعلامية في قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة. (أرشيفية، الإنترنت)
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قُتلت الصحفية الفلسطينية في قناة «الجزيرة»، شيرين أبوعاقلة، صباح الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام هذه القوات لقطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، وقناة «الجزيرة» مقتل الصحفية أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني إكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

ودانت شبكة الجزيرة «اغتيال» صحفيتها «بدم بارد» خلال أدائها عملها في المخيم جنين الواقع شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشبكة، في بيان، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا في فلسطين شيرين أبوعاقلة برصاص حي (...) بينما كانت تقوم بعملها الصحفي»، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي «لتعمدها استهداف وقتل أبوعاقلة».

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