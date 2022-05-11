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الجيش المصري: مقتل ضابط و4 جنود في مداهمة لعناصر إرهابية بسيناء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 05:09 مساء
الجيش المصري: مقتل ضابط و4 جنود في مداهمة لعناصر إرهابية بسيناء
مجندون مصريون بمحافظة شمال سيناء، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش المصري مقتل ضابط وأربعة جنود، وإصابة جنديين آخرين خلال ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية في شبه جزيرة سيناء.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العقيد غريب حافظ، في بيان، إن «القوات الجوية نفذت يوم السابع ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية». وأسفرت العملية عن «مقتل تسعة عناصر تكفيرية، واكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف القوات المصرية.

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 ونوه البيان إلى تنفيذ القوات الجوية ضربات مركزة أسفرت عن تدمير عربة ومقتل سبعة عناصر تكفيرية، واكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية، والتعامل معها؛ مما أدى إلى مقتل سبعة عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان. 

ويوم السبت، أفاد بيان صادر عن الجيش المصري، «أن مجموعة من العناصر التكفيرية هاجمت نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة العمل في النقطة؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء».

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