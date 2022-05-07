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الناطق العسكري المصري: إحباط هجوم إرهابي على محطة لرفع المياه شرق القناة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 04:45 مساء
الناطق العسكري المصري: إحباط هجوم إرهابي على محطة لرفع المياه شرق القناة
الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ غريب. (الإنترنت)
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قال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، «إن مجموعة من العناصر التكفيرية هاجمت نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة العمل في النقطة؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء».

جاء ذلك بحسب ما ذكره، الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وأشار الناطق بحسب البيان إلى أن «القوات المسلحة أكدت استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره».

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