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الجيش المصري يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قرب الحدود مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 07:29 مساء
الجيش المصري يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قرب الحدود مع ليبيا
جانب من المضبوطات التي عثر عليها عناصر حرس الحدود جنوب سيوة. (القوات المسلحة المصرية)
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أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قرب الحدود مع ليبيا، وذلك من قبل قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة غرب البلاد.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ غريب، في بيان، «تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة».

تفاصيل العملية
وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة المصرية تفاصيل العملية، مؤكدًا أنه «تم ضبط عربتي دفع رباعي دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط (7) بندقية قناصة (FN)، و(2) رشاش كلاشينكوف، و(13) بندقية آلية و(5) بندقية بريتا، وآر بى جي ورشاش عيار 12.7، و(2) رشاش عيار 14.5 و( 8 ) خزنة آلية و(7) خزنة قناصة (FN) و(2) دانة آربى جى، فضلاً عن ضبط (1162) طلقة مختلفة الأعيرة، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط مليون قرص مخدر».

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فرض السيطرة على الحدود
وأكد الناطق باسم القوات المسلحة المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين، منبهًا إلى مواصلة قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

وأشار الناطق باسم القوات المسلحة المصرية إلى أن هذه العملية تأتي استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

الجيش المصري يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قرب الحدود مع ليبيا
الجيش المصري يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قرب الحدود مع ليبيا
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